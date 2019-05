Polícia aposta na qualificação para aumentar capacidade operacional

A Comissão também realiza cursos contínuos de língua inglesa e espanhola | Foto: Divulgação/ PC-AM

Manaus- Entre janeiro e março deste ano, 335 servidores foram capacitados pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por intermédio da Comissão de Capacitação, Treinamento e Capacitação (CCTD). Com uma programação de 28 cursos durante o ano, a Comissão também realiza cursos contínuos de língua inglesa e espanhola e ações para a eficácia profissional e novas técnicas de investigação e elucidação de crimes.

Conforme o presidente da CCTD, investigador José Alberto do Valle, o investimento em capacitação aumenta a operacionalidade do policial e traz êxito nas ações.

“Em função da complexidade do que denominamos hoje de globalização do crime, observamos que é necessário, cada vez mais, de aparatos formadores que viabilizem constantemente o aperfeiçoamento do profissional de Segurança Pública para que ele seja atualizado em diferentes setores, seja de narcóticos, roubos e furtos, crime organizado. Com isso, os nossos policiais vão tendo conhecimento de novas tecnologias”, destacou.

A Comissão também prevê treinamento em “Tamponamento: Estancamento de Hemorragias”, para todos os servidores da PC-AM, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A proposta é preparar os servidores para adquirir conhecimentos técnicos em primeiros socorros por ferimentos de armas brancas e de fogo.

Programação

Mês passado, um dos cursos de destaque foi o de “Operações Policiais Urbanas e Ações em Ambiente de Selva (COPS)”, que capacita os policiais em operações em ambiente urbano, aquático e de selva, enfatizando o combate ao narcotráfico e ações nas fronteiras. Outro foi o treinamento para “Abordagem Fluvial de Alto Risco e Tiro Embarcado, Operador de Fuzil”.

Durante o ano, os municípios de Tefé, Humaitá, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira receberão o curso de “Sobrevivência Urbana” (Survive), que já foi realizado para servidores de Manacapuru, Novo Airão, Parintins, Itacoatiara e Careiro Castanho.

