Ação social atende comunidade no Zumbi dos Palmares neste domingo (26)

Manaus - Neste domingo (26), acontece o "SESAU – Acreditar é Preciso", projeto social que oferece atendimento às famílias com vulnerabilidade e em situação de risco. A ação será realizada a partir das 8h, na Escola Municipal João dos Santos Braga, localizada na rua São Cristóvão, no bairro Zumbi dos Palmares II, Zona Leste de Manaus.

De acordo com um dos coordenadores do evento, Alex Cabral, o projeto social surgiu a partir de ações já realizadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os voluntários buscaram parcerias para poder ampliar a ação.

“A ideia surgiu para ajudar as pessoas dessa comunidade. A região é muito vulnerável a doenças. Por ser uma comunidade sem muitos recursos financeiros, resolvermos fazer uma ação que pudesse atender e minimizar as necessidades dessas pessoas”, declarou Alex.

Moradores receberão alimentos | Foto: Arquivo Pessoal

O projeto tem como finalidade atender 100 famílias distribuindo alimentos e, além disso, oferecendo atendimentos nas áreas de consultoria jurídica, médica, psicológica, odontológica, estética, assistencial e cristã. Todos os serviços serão gratuitos.

