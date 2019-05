Inaugurada nova Delegacia de apoio à Criança no Aleixo, em Manaus

Manaus- O Amazonas vai ampliar o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência com a instalação da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA), da Polícia Civil, em um novo prédio no conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. A unidade policial especializada funcionará no local, juntamente, com a 16ª Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar, que é responsável por patrulhar a região.

Nesta sexta-feira (24), integrantes da Rede de Proteção à Crianças e Adolescentes se reuniram para debater o tema na Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas). A instalação da DEPCA em um novo prédio é uma determinação do governador Wilson Lima para promover avanços no trabalho de proteção às crianças e adolescentes vítimas de crimes como estupro, exploração sexual, pedofilia e outras violações.



Segundo a titular da DEPCA, delegada Joyce Coelho, a medida significará mais conforto e segurança para atender às vítimas, que muitas vezes, sequer conseguem depor em virtude dos traumas gerados com os crimes.



“É um avanço muito grande na proteção da criança. Esse novo espaço também vai propiciar que a gente estruture na questão do material humano, para atender nossas vítimas com maior qualidade. Então estamos muito felizes, não só a delegacia especializada, como a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, por esse anúncio", enfatiza a titular da DEPCA.

O subcomandante da PM, coronel Silvio Mouzinho, ressalta que o policiamento na região do conjunto Morada do Sol é feito regularmente e, com a inauguração do prédio pelo governo estadual, deverá ser aperfeiçoado, aumentando a proximidade com os moradores da área e levando ao desenvolvimento de diversos programas de policiamento comunitário pela PM.

Com a mudança de endereço, a DEPCA vai oferecer um ambiente adequado às necessidades do público infanto juvenil. As novas instalações irão abrigar uma brinquedoteca, auditório e registro de ocorrência privativo, além dos serviços já esperados de uma unidade policial, como cartório, setor de identificação, conforto, depósito de material apreendido e salas dos delegados.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Em Manaus, grávida é agredida e irmã de 12 anos abusada pelo padrasto