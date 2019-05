Adolescente fica ferida em capotamento na Torquato Tapajós

Manaus - Na manhã deste domingo (26), um Fiat Palio e uma pick-up L200 colidiram na avenida Torquato Tapajós, zona Centro-Sul de Manaus. O acidente resultou no capotamento do Fiat e uma adolescente de 14 anos ficou ferida.

De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), um guincho foi acionado e retirou o veículo do local. A garota foi socorrida e encaminhada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada. A Polícia Civil também foi acionada e fez o registro da ocorrência no local.

O Manaustrans também afirma que após o ocorrido, o proprietário da L200 não prestou amparo às vítimas e fugiu. A polícia vai investigar as causas do acidente.





