Manaus recebe palestra gratuita sobre emprego e autoconhecimento

Manaus - Nesta quarta-feira (29), acontece a palestra “Coaching - Empregabilidade e Autoconhecimento”, no auditório da Faculdade Martha Falcão Wyden, localizado na avenida Mário Ypiranga, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. A palestra é gratuita e será ministrada pelo coach de carreira, Olegário Borges, CEO do Grupo Hunt.

O objetivo, de acordo com o supervisor de relacionamento da faculdade, Andrey Neves, é despertar uma percepção mais objetiva dos próprios participantes.

“É importante reconhecer suas preferências, fraquezas e potencialidades para fazer escolhas mais conscientes. Isso é algo muito valorizado pelo mercado de uma forma geral”, ressaltou Andrey.

O evento dará certificado de horas complementares | Foto: Divulgação

O evento é aberto ao público e acontece em duas sessões: às 11h e às 18h. As inscrições podem ser feitas clicando aqui.. Para estudantes, o evento também dará direito a certificado de horas complementares.

*Com informações da assessoria.

