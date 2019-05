Setrab oferece 88 vagas de emprego nesta segunda-feira (27)

Manaus - A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine-AM), disponibiliza 88 vagas de emprego nesta segunda-feira (27).

Os interessados devem comparecer, na sede da Setrab, localizada na Galeria +, na avenida Djalma Batista, (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é a partir das 8h. Os candidatos precisam estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

Veja as oportunidades:

1 VAGA: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Escolaridade: Ensino Superior Completo (Logística ou Administração)

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs: Experiência na área, proativo, comunicativo, com disponibilidade de horário. (Documentação completa).

1 VAGA: OCUPAÇÃO: EMPILHADOR

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Com curso de logística e administração experiência na área, proativo, comunicativo, com disponibilidade de horário. (documentação completa).

1 VAGA: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Escolaridade Ensino Superior Cursando (Rh ou Administração)

Experiência: 06 meses em CTPS.

OBS.: Experiência em RH, folha de pagamento, cálculo de hora extra, admissão de funcionários e que tenha carta de recomendação. (documentação completa).

1 VAGA: CONFERENTE

Escolaridade: Ensino Superior Completo (Logística ou Administração)

Experiência: 06 meses em CTPS

Obs.: Com curso de logística/ administração, experiência na área, proativo,comunicativo, com disponibilidade de horário. (documentação completa).

1 VAGA: AUXILIAR DE DEPÓSITO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Com curso de logística e administração experiência na área, proativo, comunicativo, com disponibilidade de horário. (documentação completa).

1 VAGA: MANUTENCIONISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Com curso de logística e administração experiência na área, proativo, comunicativo, com disponibilidade de horário. (documentação completa).

1 VAGA: VENDEDOR/ CAIXA

Escolaridade: Ensino Superior Completo (Administração, Secretariado, Contábil ou Logística)

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência na área de vendas e na operação de caixa, proativo,comunicativo, com disponibilidade de horário. (documentação completa).

6 VAGAS: FISCAL DE PREVENÇÃO (PERDAS E DANOS)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Com curso de vigilante, agente de portaria ou segurança, com habilidades como fiscal de loja no salão, experiência na área se segurança na área varejista (renner, studio z, marisa). (documentação completa).

5 VAGAS:: AJUDANTE DE ELÉTRICA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência na área de construção civil, limpeza pesada e que esteja disposto a realizar tarefas braçais e com curso nr35 e NR10 atualizado. (documentação completa).

5 VAGA: AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência na área de construção civil, limpeza pesada e que esteja disposto a realizar tarefas braçais. (documentação completa)

5 VAGAS: AJUDANTE DE PINTURA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência na área de construção civil, limpeza pesada e que esteja disposto a realizar tarefas braçais

20 VAGAS: ATENDENTE DE AÇOUGUE

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência em atendimento e com curso de atendimento ao cliente. (documentação completa)

2 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com ou sem experiência.

Obs.: Disponibilidade de horário, conhecimento em informática básica.

Tipo de deficiência: Físico leve, auditivo parcial e visão parcial. (documentação completa e laudo médico atualizado)

4 VAGAS: AUXILIAR DE FARMÁCIA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Sem experiência.

Obs.: Disponibilidade de horário, conhecimento em informática básica.

Tipo de deficiência: Físico leve, auditivo parcial e visão parcial. (documentação completa e laudo médico atualizado).

1 VAGA: OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PESADOS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência em caminhões troçados, com curso de direção defensiva, CNH categoria “D” e que tenha disponibilidade para viajar.

Tipo de deficiência: físico leve, baixa visão e surdez bilateral. (documentação completa e laudo médico atualizado).

5 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência com atendimento ao público ou na área de gastronomia e com disponibilidade de horário

Tipo de deficiência: físico leve. (documentação completa e laudo médico atualizado).

5 VAGAS: AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência com atendimento ao público, área de limpeza e com disponibilidade de horário. Tipo de deficiência: físico leve.

(documentação completa e laudo médico atualizado).

5 VAGAS: CUMIN (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência com atendimento ao público ou na área de gastronomia e com disponibilidade de horário. Tipo de deficiência: físico leve. (documentação completa e laudo médico atualizado).

5 VAGAS: COZINHEIRO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência com atendimento ao público ou na área de gastronomia e com disponibilidade de horário. Tipo de deficiência: físico leve.

(documentação completa e laudo médico atualizado).

1 VAGA: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 06 meses

Obs.: Com habilidades em vendas e operação de caixa no varejo calçadista.

Tipo de deficiência: auditiva e visual (laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

2 VAGAS: VENDEDOR INTERNO (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 06 meses

Obs.: Com habilidades em vendas e operação de caixa no varejo calçadista.

Tipo de deficiência: auditiva e visual (laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

1 VAGA: ESTOQUISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 6 meses

Obs.: Com habilidades em estoque no varejo calçadista.

Tipo de deficiência: auditiva, visual parcial.(laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos)

1 VAGA: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Experiência: 6 meses

Obs.: Disponibilidade para realizar tarefas braçais, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

Tipo de deficiência: físico leve, membros superiores, auditivo e visual parcial. (documentação completa e laudo médico atualizado).

1 VAGA: OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PESADOS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 06 meses em CTPS.

Obs.: Experiência em caminhões, com curso de direção defensiva, CNH categoria “D” e que tenha disponibilidade para viajar.

Tipo de deficiência: físico leve, baixa visão e surdez bilateral.

(Documentação completa e laudo médico atualizado)

2 VAGAS: TÉCNICO DE ENFERMAGEM (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com ou sem experiência.

Obs.: Com Coren atualizado e curso técnico de enfermagem.

Tipo de deficiência: Físico leve. (documentação completa e laudo médico atualizado).

*Com informações da assessoria

