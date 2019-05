Abrigo Moacyr Alves realiza 'Aula do Amor Especial'

Manaus- Com o propósito de arrecadar itens para a Campanha de Fraldas Geriátricas, o Abrigo Moacyr Alves promoverá no dia 31 de maio, às 19h, a “Aula do Amor Especial”, na sede da instituição localizada na Rua Profª Léa Alencar, Alvorada I.



Com a doação de um pacote de fraldas geriátricas (tamanho M ou G) o contribuinte poderá participar de uma hora de aula bastante dinâmica e divertida na modalidade fitdance com os professores Wellington Alves, Hélio Alves, João Pedro e Yana.

O fitdance é uma modalidade que está ganhando espaço em Manaus, divulgada por meio das mídias sociais como YouTube e Instagram e tem se tornado uma febre nacional, pois, além de se queimar calorias dançando, utiliza músicas atuais e possui como diferencial o aprimoramento da dança para o cotidiano das pessoas.

Por mês, o Abrigo Moacyr Alves utiliza 5.000 unidades de fraldas geriátricas.

