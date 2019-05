Vídeo: embriagado, homem cai de barranco de 12 metros em Manaus

Manaus - Um homem caiu de um barranco de 12 metros no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus, no último sábado (25). A vítima, que estava embriagada, sofreu apenas uma torção no tornozelo.

A vítima foi identificada como Fábio José Martins de Oliveira, de 35 anos. O homem pesava mais de 100 quilos e estava sob efeito de álcool, o que dificultou o resgate. A operação de resgate durou mais de uma hora.

Na calçada onde o acidente aconteceu há alguns tijolos para sinalizar os pedestres sobre a cratera que causou o acidente, mas os moradores acreditam que a vítima não tenha visto.

A vítima foi levada pelo Samu ao hospital. A princípio, segundo os paramédicos, o homem teria sofrido apenas uma torção no tornozelo.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Alex Costa/TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Carreta derruba poste e deixa bairro às escuras, em Manaus

Três carros colidem na Ponta Negra e afetam trânsito na região