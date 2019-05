Laje desaba e mata morador no Lírio do Vale 1

Bruna Oliveira

Manaus - Um homem de 33 anos morreu na tarde desta segunda-feira (27), vítima de esmagamento, após a laje da casa dele desabar e cair em cima dele. O acidente ocorreu no beco Tiradentes, bairro Lírio do Vale 1, Zona Oeste de Manaus.

A 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência e estava no local para acompanhar o caso.



Uma moradora, que não quis se identificar, informou que houve demora na chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima, ainda viva, aguardava atendimento, mas perdeu muito sangue já que teve parte do corpo esmagado. Após alguns minutos, o homem morreu.

Abalados, os familiares não quiseram dar entrevista, mas informaram que a casa estava em reforma e a morte foi uma fatalidade.

Até às 15h, a equipe da Defesa Civil não havia chegado ao local. Constatada a morte pela equipe do Samu, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo.

Edição: Bruna Souza

