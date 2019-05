Irmã de detento é atropelada durante manifestação no Compaj

Manaus - Uma mulher de 23 anos foi atropelada por um caminhão na tarde desta segunda-feira (27) durante uma manifestação na BR-174, no ramal onde ficam localizados o Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) e o Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), onde mais presos foram executados. Os familiares fecharam a rodovia em protesto por não receberem informações sobre as mortes.

O motorista do veículo fechado furou o bloqueio, vindo a atingir a mulher - que é irmã de um dos detentos. O irmão dela estaria entre os mortos durante o conflito do domingo (26), dentro do Compaj. Ela teve hematomas no braços, pernas e cabeça. A vítima foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital de Manaus.

Manifestantes fizeram bloqueio com troncos de árvores e lixo para impedir a passagem de veículos na BR-174 | Foto: Daniel Landazuri





De acordo com testemunhas, por muito pouco, a mulher não foi esmagada pelo veículo -que, em alta velocidade, furou o bloqueio feitos com troncos de árvores e lixo.

Por conta da manifestação, o trecho do quilômetro 8 da rodovia BR-174 está intrafegável e o congestionamento já chega a mais de um quilômetro. A caçamba estava na fila de carros, há pelo menos 40 minutos, quando invadiu a contramão e passou por cima da barreira.



Pelo menos 20 pessoas, incluindo repórteres e cinegrafistas, correram o risco de serem atropelados.

Mulher de detento é atropelada por um caminhão durante manifestação no Complexo Penitenciário Anísio Jobim | Foto: Daniel Landazuri





