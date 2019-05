Mercado municipal de Parintins é reinaugurado

Parintins (AM) – Com a presença de autoridades e convidados, o Mercado Municipal Leopoldo Neves, em Parintins, foi reinaugurado na manhã desta segunda-feira (27). São 82 anos de história representando a cultura e o poder econômico do povo parintinense

O prédio foi completamente restaurado pela prefeitura municipal do município obedecendo a orientação do patrimônio histórico. Os boxes receberam nomes de antigos permissionários que trabalharam no mercado.

“Foi uma homenagem à memória desses parintinenses”, disse o prefeito Frank Bi Garcia (PSDB).

Participaram da cerimonia o deputado federal Marcelo Ramos (PR) e o ex-deputado estadual Hissa Abrahão. A solenidade de inauguração começou por volta das 08h e termina às 22h com shows de artistas. Além de Garantido e Caprichoso que se apresentam na noite de hoje, os cantores Chico da Silva e Arley Júnior encerram a programação cultural.

