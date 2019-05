Governo monta gabinete de crise do sistema prisional

Além do apoio federal, haverá transferência de presos para unidades federais ao longo da semana | Foto: Divulgação

Manaus - O Governo do Amazonas montou, na noite desta segunda-feira (27/05), um Gabinete de Crise envolvendo órgãos do sistema de segurança, poder judiciário e representantes do legislativo, para estabelecer adoção de medidas imediatas para solucionar os problemas registrados nos presídios da capital, decorrentes de um racha de presos que integravam o mesmo grupo criminoso.

A reunião com os órgãos do sistema de segurança, judiciário, Assembleia Legislativa, Ministério Público do Estado (MPE-AM), Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) e Ordem dos Advogados do Brasil ocorre no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Petrópolis, zona centro-sul de Manaus, com a presença do governador em exercício, deputado Josué Neto.

Além do anúncio de apoio federal feito pelo governador Wilson Lima, haverá transferência de presos para unidades federais ao longo da semana. A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) suspendeu, por 30 dias, as visitas nas unidades prisionais de Manaus.

A Polícia Militar reforçou o policiamento nas muralhas e entorno dos presídios, inclusive com monitoramento aéreo da Secretaria de Segurança Pública, e intensificaram as operações policiais em toda a capital.

Os reforços federais da Força Tática de Intervenção Prisional começam a chegar nesta terça-feira, em Manaus, para atuar em parceria com a Seap em ações de intervenção nos presídios. A expectativa é que 100 agentes estejam na cidade até o fim da semana. O governo também pediu a extensão da presença da Força Nacional na cidade. Os agentes estão em apoio nas unidades prisionais desde 2017.

