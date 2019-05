Vídeo: Seduc analisa propostas para repor aulas perdidas em greve

Manaus - Os professores finalmente voltaram à sala de aula na última segunda-feira (27). A categoria busca agora definir como vai ser o reposicionamento das aulas para não atrasar o calendário escolar e não prejudicar os estudantes.

As aulas foram retomadas na capital e nos municípios do interior após 41 dias de greve. O Sindicato dos Professores (Sinteam) se reuniu pela manhã em Manaus para definir como as aulas perdidas vão ser repostas para não prejudicar o calendário escolar.

A presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, disse que duas propostas serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Na primeira proposta, os alunos ficam sem o recesso escolar do meio do ano e ganham o sexto tempo, ou seja, devem permanecer na sala de aula por mais 50 minutos. Na segunda proposta, os estudantes precisarão estudar durante os fins de semana e feriados.

As duas propostas vão ser analisadas pelo conselho estadual de educação. Os alunos não devem ser prejudicados pois o calendário escolar não vai sofrer alteração e as aulas devem terminar na segunda quinzena de dezembro.

Nesta semana, todas as escolas terão suas atividades normalizadas nos três turnos. Em nota, a Seduc informou que vai continuar acompanhando o andamento das aulas e as reposições de acordo com a escolha do conselho.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Juliano Couto/TV Em Tempo

Leia mais:

