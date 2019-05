Jovem desaparece após sair de casa na Zona Norte

Manaus- O jovem Moisés Rafael Viana, de 20 anos, está desaparecido desde a noite do dia 25 de maio deste ano. A imagem dele foi divulgada, nesta terça-feira (28), pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops).



De acordo com a irmã dele, Débora da Silva, no dia em que desapareceu o jovem saiu por volta das 19h da casa onde mora, situada na rua Raio de Luz, em um conjunto habitacional no bairro Lago Azul, zona norte da capital. Na ocasião, informou que iria para a residência da namorada dele. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Débora informou que, da última vez em que foi visto, Rafael estava vestindo camisa listrada e bermuda na cor vinho. Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para os números: (92) 99439-5955 e 99404-9759.

*Com informações da assessoria

