Chega a 30 o número de municípios em situação de emergência no AM

Manaus- Chegou a 30 o número de municípios do interior do Amazonas em situação de emergência devido à cheia nos rios no Estado. Na terça-feira (27), foi a vez de Manaquiri (a 60 quilômetros de Manaus) entrar nesta lista.

De acordo cm o prefeito Jair Souto, mais de 1.800 casas e nove mil pessoas já estão sofrendo com os efeitos da alta do rio Solimões, o que o motivou assinar o decreto pedindo ajuda ao governo do Estado, na tentativa de minimizar os prejuízos da população.

Cheia no Amazonas | Foto: Divulgação

Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito revelou que nos últimos dois dias, mais 40 casas foram atingidas pelas águas, obrigando os moradores de Manaquiri a reforçarem os assoalhos de suas casas para evitar que as perdas físicas sejam ainda maiores. "Gostaria de pedir que os moradores tenham cuidado com as crianças que não sabem nadar. É neste período também que os animais peçonhentos entram nas casas para fugir da água. Todo cuidado é pouco", alerta.

De acordo com Jair Souto, as águas do Rio Solimões estão mais de 1,5 metro acima da média histórica. Por isso, o município necessita de ajuda do Governo do Estado e do Governo Federal. "Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade com objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre sob a coordenação da Coordenadoria de Defesa Civl", aponta o decreto assinado pelo prefeito.

Cheia no Amazonas | Foto: Divulgação

Questionada sobre a situação, a Defesa Civil do Amazonas informou que montou um plano de resposta para atender áreas afetadas e que as equipes são enviadas ao interior para verificar in loco a situação de cada localidade.

Municípios

Estão em situação de emergência: Eirunepé, Guajará, Ipixuna, Carauari, Juruá, Itamarati, Boca do Acre, Lábrea, Canutama, Tapauá, Pauini, Humaitá, Novo Aripuanã, Manicoré, Borba, Nova Olinda do Norte, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, Manacapuru, Iranduba, Careiro da Várzea, Anori, Caapiranga, Anamã, Maraã, Tefé, Parintins, Boa Vista do Ramos e Manaquiri.

Cheia no Amazonas | Foto: Divulgação

Outros 25 municípios estão em situação de alerta, incluindo Manaus e Itacoatiara.

*Com informações da assessoria

