Vídeo: Madeireiras do Pará invadem terras e ameaçam moradores no AM

Parintins - A denúncia foi feita ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Parintins, Juscelino Manso, por lideranças comunitárias durante uma reunião, no último domingo (9), na comunidade do Igarapé Açu, na região do rio Mamuru, Zona Rural do município de Parintins (distante 369 km em linha reta de Manaus).

Os moradores informaram que representantes de grandes madeireiras paraenses, apoiados por pistoleiros fortemente armados, desembarcam na região após fazerem um levantamento para saber quais as áreas concentram o maior número de madeiras resistentes e valiosas. Eles expulsam as famílias, ocupam a terra e matam quem oferece resistência.

O chefe de fiscalização do Ibama em Parintins, Salvador Leal, lembrou que no ano passado comandou uma operação na região para conter a entrada de invasores, mas disse que esse ano o problema se tornou ainda maior.

O presidente da OAB Parintins disse que os moradores vão encaminhar um abaixo-assinado às autoridades de segurança pública do Estado e ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas pedindo apoio.

