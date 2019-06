Voos são alterados e cancelados devido forte neblina em Manaus

Manaus - A capital amazonense amanheceu mais uma vez coberta por neblina nesta quinta-feira (13). O fenômeno climático, que já aconteceu três vezes no primeiro semestre deste ano, começou por volta das 5h e afetou várias zonas da cidade. Apesar de não ter atrapalhado o trânsito, a fumaça afetou o funcionamento do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na Zona Oeste, que ficou fechado por 3h.

Devido as condições meteorológicas, para prevenir acidentes e não prejudicar os usuários, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) alterou três voos com destino a capital. Dois voos vinham de São Paulo e um de Brasília, todos tiveram que pousar em Belém (PA). Um voo que partiria de Manaus com destino a Brasília foi cancelado.

Apesar da alteração do funcionamento doa voos. A Infraero afirma que a incidência de neblina já reduziu e o sistema já se normalizou.

No dia 6 deste mês, a cidade também amanheceu com forte neblina. Na ocasião, o aeroporto também foi afetado.

