Vídeo: Governo do AM investe R$ 170 milhões em saneamento básico

Manaus - O governador do Amazonas Wilson lima anunciou na última quarta-feira (12) investimentos de R$ 170 milhões em projetos de saneamento básico para o interior do estado. O dinheiro virá de um fundo administrado pela Companhia de Desenvolvimento do Amazonas (Ciama), e estava parado há três anos por falta de projetos adequados de infraestrutura.

Dez municípios do interior do estado vão ser beneficiados com R$ 34 milhões. O modelo para os projetos será o município de Maués, que em setembro vai passar a ter água tratada em 90% dos lares.

O governador Wilson Lima também comentou sobre a proposta do governo federal em trazer um novo modelo de desenvolvimento econômico para a região. O projeto recebeu o apelido de Nova Dubai, mas Wilson Lima disse que prefere fortalecer o modelo Zona Franca.

O saneamento básico é uma das áreas mais deficientes da infraestrutura do estado. Dados do instituto brasileiro de geografia e estatísticas apontam que até o final de 2018 apenas 15 dos 62 municípios do estado tinham políticas públicas para este setor.

O investimento por habitante também é um dos piores do Brasil. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o Amazonas investia R$ 38,74 por habitante no recolhimento e tratamento de esgotos em 2018. A média nacional superava os R$ 188 por habitante, e é essa a realidade que os novos investimentos da Ciama pretendem modificar.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Juliano Couto/TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Wilson Lima diz que ZFM é patrimônio do povo do AM e deve ser mantida

Moro abandona coletiva em Manaus após ser questionado sobre mensagens