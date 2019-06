Vídeo: AM paga tarifa mais cara e ainda assim tem problemas de energia

Manaus - O empresário Yuri Martins perdeu um ar-condicionado, uma máquina de cortar cabelo e até uma televisão por causa das quedas repentinas no abastecimento de energia elétrica.

A comerciante Nina Batista, que trabalha com hortifrútis, também enfrentou problemas por causa disso. Ela conta que em uma das quedas de energia teve o freezer queimado e perdeu toda a mercadoria armazenada nele.

Assim como o Yuri e a Nina, outros moradores de Manaus também tiveram prejuízos por causa das quedas de energia. De acordo com o engenheiro elétrico Stanley Bastos, os possíveis motivos são: falta de manutenção na rede elétrica, falta de investimentos e ligações clandestinas.

Além das constantes faltas de energia, o consumidor também sofre com os valores altos das contas. O Amazonas tem a tarifa de energia elétrica mais cara do Brasil, com o quilowatt-hora de R$ 1,07, enquanto a média nacional é de apenas R$ 0,87 segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica.

Em nota, a concessionária Eletrobrás Distribuição Amazonas informa que não tem registrado quedas de energia nos bairros de Manaus e que eventuais reclamações devem ser encaminhadas ao serviço de atendimento ao cliente.

