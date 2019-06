Prefeito homenageia servidores da Manaus Previdência

Lucas Silva

Manaus - Na tarde desta quinta-feira (13), o prefeito Arthur Virgílio Neto homenageou os servidores da Manaus Previdência pelo primeiro lugar no prêmio ''Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária'', oferecido pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (Abipem). O ato ocorreu no auditório da prefeitura, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Além dos servidores e gestores da Manaus Previdência, também estiveram presentes diretores, secretários municipais, parlamentares e empresários da capital amazonense.



Para o prefeito, o sentimento é de satisfação pelo trabalho exercido. ‘’Fiquei feliz em reunir esse pequeno efetivo, porém imensamente competente da Manaus Previdência, que é capaz de render esse superávit e fazer todo esse milagre para nós construirmos essa economia sólida, organizada e responsável em relação aos seus segurados, o que acaba refletindo em uma tranquilidade para famílias da cidade inteira”, destacou.



Arthur afirmou também que algumas prefeituras e governos pelo Brasil conseguem a certificação de regularidade previdenciária recorrendo a medidas judiciais, uma prática que jamais foi adotada pela Prefeitura de Manaus.

O prefeito finalizou lembrado o estado que encontrou a previdencia em sua chegada, cenário diferente do vivido atualmente. “Encontramos uma Previdência à beira da falência quando assumimos a prefeitura e a transformamos na Previdência número um do Brasil. Algumas pessoas dizem que isso é só para os funcionários, mas sem um equilíbrio previdenciário, não estaremos emitindo a cada seis meses o Certificado de Regularização Previdenciária. A prefeitura fica impedida de fazer um empréstimo, um convênio e ficaríamos engessados com o órgão administrador”, explicou Arthur que estava acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro.



Para a diretora-presidente da Manaus Previdencia, a parceria com Arthur Virgílio foi fundamental para o exito. “Nós estamos bem felizes com o resultado, fruto de um trabalho que vem sendo realizado nos últimos seis anos e meio na gestão do prefeito Arthur. Os objetivos do primeiro diretor-presidente são os meus objetivos, e essa continuidade cumpre nossa meta de garantir os proventos dos assegurados e colocar nossa Previdência como a primeira do Brasil”, disse a diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon.



O Prêmio



A premiação é uma certificação que garante o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Manaus (RPPS) é considerada um exemplo no setor da gestão previdenciária. No caso da Manaus Previdência, ela foi destaque na Categoria 5, que conta com mais de 7 mil segurados em sua carteira.



A entrega do prêmio irá ocorrer durante o 52º Congresso Nacional de Abipem, que acontecerá em Foz do Iguaçu, no Paraná, durante os dias 26 a 28 de junho.



Para concorrer a premiação, a Manaus Previdência teve que atender 92 quesitos para concorrer, divididos em quatro categorias: investimentos, conselhos, orgão gestor e ente federativo, passando por um regimento interno da RPPS.



