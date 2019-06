Prefeitura lança inscrições para Mosaico Cultural da Educação

O projeto será realizado de 24 de junho a 2 de julho, com programações e atividades culturais gratuitas, durante o recesso escolar | Foto: Mário Oliveira / Semcom

Manaus - Em continuidade à política de valorização dos professores da rede municipal, o prefeito Arthur Virgílio Neto lançou oficialmente nesta quinta-feira (13), as inscrições on-line para o “Mosaico Cultural da Educação”. O projeto será realizado de 24 de junho a 2 de julho, com programações e atividades culturais gratuitas disponibilizadas para os educadores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) no período do recesso escolar.

Serão mais de 3,5 mil vagas em espetáculos de teatro, show de humor, cinema e apresentações de bandas e cantores locais em parceria com as secretarias municipais de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe), de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Secretaria de Estado de Cultura (SEC) e instituições privadas, como o Amazonas Shopping, Instituto Aquila e a Universidade Nilton Lins.

“Nós vamos reunir milhares de professores e para isso fizemos um convênio com o Amazonas Shopping, que cedeu dois mil ingressos para várias sessões de cinema para que os professores se confraternizem e voltem desse recesso motivados para lutarmos pela meta de alcançarmos mais uma boa posição no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Ideb”, declarou Arthur Neto.

Na abertura das inscrições, o prefeito lembrou a aprovação do reajuste dos professores, pela Câmara Municipal de Manaus (CMM), na última terça-feira, 11. “A Câmara aprovou um aumento de 5% imediatamente e mais 3% no final do ano. Isso funciona bem como um estímulo que faz com que nós tenhamos saído do 23o lugar no Ideb, para o 9o lugar. Agora nossa luta será alcançar o 7o lugar, esse é um desafio novo da nossa educação”, explicou.

Como participar

A titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Kátia Schweickardt, explicou que para participar das programações, os servidores da rede municipal de ensino precisam apenas estar em exercício regular, acessar o site da Semed (http://semed.manaus.am.gov.br/) e clicar no banner “Mosaico Cultural da Educação”, localizado na lateral direita do site, no período de 13 a 19 de junho, para se inscrever na atividade da sua preferência. No ato da inscrição, o educador também terá a opção de inscrever um acompanhante. Após esse processo, será gerado o ingresso com o código de inscrição, que deverá ser apresentado no dia do evento escolhido.

“Isso é uma demonstração da prefeitura, que nós estamos cuidando com carinho da educação. Conseguimos aprovar o reajuste e agora promover esse grande momento de confraternização, de fortalecimento e apoio de manifestações culturais dentro da educação”, destacou a secretária.

Assim como um mosaico precisa de várias peças para formar uma bela arte, a promoção de um processo de ensino e aprendizagem de qualidade depende do trabalho conjunto, empenho e compromisso da gestão e dos educadores. Esse é o propósito do “Mosaico”, que resultará em uma transformação social na vida dos educadores e também para mais de 242 mil alunos da rede municipal.

Programação

A abertura do “Mosaico Cultural da Educação” será realizada às 10h do próximo domingo (16), com a apresentação para convidados do “Concerto Didático”, pela Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam), no Teatro Amazonas, Centro. O repertório vai de músicas renascentistas, passando pelo barroco, clássico até os dias atuais.

A programação gratuita começa no próximo dia 24, com o show de humor “Tardezinha da Educação”, às 14h, do artista amazonense Márcio Braga. Haverá, ainda, o show da Banda Samba de Quintal. Na terça-feira (25), às 20h, no Teatro Amazonas, haverá o Concerto “Contemporâneo Brasileiro”, com a Ovam. Na quinta-feira (27), a programação também será, às 20h, no Teatro Amazonas, desta vez com a apresentação da Orquestra Amazonas Filarmônica.



O quarto dia do projeto será voltado para os educadores e seus filhos. O evento “Era uma vez” começará às 9h no parque Cidade da Criança, Aleixo, zona Centro-Sul, com atividades lúdicas, personagens infantis, heróis da Caravana da Educação, guloseimas e muita diversão.

Para encerrar essa edição do “Mosaico”, nos dias 1 e 2 de julho, haverá sessões de cinema no Amazonas Shopping, que abrirá as portas mais cedo, às 9h, para receber os educadores inscritos gratuitamente nas salas com os filmes que estarão em cartaz. A exibição iniciará às 10h e os profissionais da educação poderão se inscrever apenas em um dos dois dias das sessões de cinema. O centro de compras também terá a atração gratuita “Heróis Marvel”, na praça central, uma atração inédita com brincadeiras temáticas.

“Para nós é muito importante essa parceria com a prefeitura, que vem homenagear esses importantes servidores da educação municipal”, informou o superintendente do Amazonas Shopping, André Sante.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Servidores de educação em Manaus têm reajuste de 8% aprovado