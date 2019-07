Prefeitura lança serviço para coleta agendada de grandes objetos

Manaus - Funcionando de forma experimental desde maio deste ano, o serviço de coleta agendada de grandes objetos foi lançado, oficialmente, nesta quinta-feira (11), pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, em parceria com as empresas Marquise e Tumpex, concessionárias dos serviços de coleta de lixo.

O serviço foi solicitado pelo próprio prefeito, como forma de evitar que sofás, camas, geladeiras e outros objetos de grande volume sejam deixados em vias públicas ou até mesmo sejam jogados nos igarapés da cidade. Na ocasião, o prefeito também acompanhou a chegada de 12 novos carros coletores de resíduos domiciliares.

“É mais um serviço que a Prefeitura de Manaus está lançando. Além da coleta domiciliar, que é diária, e da coleta seletiva, agora também temos a coleta agendada de grandes volumes. São dois caminhões que podem ser acionados por WhatsApp. Com isso, estamos também praticando educação ambiental”, afirmou o prefeito. “Além disso, estamos renovando a frota que limpa a cidade. Manaus é, talvez, a única grande cidade que faz coleta diária, porque queremos manter uma cidade verdadeiramente limpa”, completou.

Atualmente, conforme a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), quase 30 toneladas/dia de lixo são retiradas dos igarapés. “Tenho fé que, no futuro, essa realidade vai mudar, porque investimos muito nas crianças e elas vão crescendo e reproduzindo essa ideia”, defendeu o prefeito Arthur Neto, que estava acompanhado da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Quem possuir objetos grandes, entre eletrodomésticos e móveis, para serem descartados, já pode solicitar a coleta agendada via mensagens de WhatsApp pelos números 98415-9563 e 98459-5618.

“Para solicitar, basta mandar uma mensagem para um desses números, a fotografia do objeto, o endereço completo, telefone para contato e um mapinha com a localização. A nossa equipe vai entrar em contato, agendar uma data, organizar e vamos recolher esse material”, explicou o secretário da Semulsp, Paulo Farias.

Balanço



Desde que começou a funcionar, experimentalmente, o serviço já realizou 355 recolhimentos nas portas das residências, gerando a coleta de 1.033 objetos. O serviço foi solicitado, entre pedidos de informação e cadastramento, por 539 chamadas feitas no período de 30 de maio até 10/7, totalizando 894 atendimentos.



Além de contribuir para a limpeza da cidade, esse serviço ainda pode gerar algum benefício aos catadores de materiais recicláveis. A ideia da prefeitura é enviar a núcleos e grupos de catadores materiais que possam ser reaproveitados ou deem origem a um novo produto. Antes de levar os objetos recolhidos ao Aterro Sanitário, esses materiais passarão pelo crivo de grupos de catadores.



Novos coletores



Os 12 novos caminhões de coleta são da empresa concessionária Marquise e foram adquiridos em uma empresa local, gerando circulação de recursos e geração de emprego na cidade. Os novos veículos obedecem aos mais modernos padrões para esse tipo de veículo, com direção automática. “Todos são automáticos, têm monitoramento via GPS, caixas silenciadoras para provocar o menor ruído durante o serviço, controle de emissão de gases para menor poluição do meio ambiente. Tudo o que há de mais moderno a Marquise está trazendo para prestar o serviço em Manaus”, destacou o diretor de operações do Grupo Marquise, Paulo Sttudart.

*Com informações da assessoria

