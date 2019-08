Vídeo: transporte hidroviário é fiscalizado pela Arsam e Procon no AM

Assista a reportagem | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Na manhã desta quarta-feira (31), a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas (Arsam) e o Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor do Estado do Amazonas (Procon-AM) realizaram uma ação conjunta no Porto da Ceasa e Careiro da Várzea, para analisar a qualidade do atendimento ao usuário do transporte rodoviário intermunicipal e fazer uma pesquisa de campo junto aos usuários do transporte hidroviário.

No Porto da Ceasa, localizado na Vila Buriti, foi realizada uma pesquisa que buscou conhecer a média de satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados por embarcações, como as condições das viagens, estrutura do porto e a avaliação da tarifas praticadas.

Careiro da Várzea

No Careiro da Várzea, foi analisada a qualidade do atendimento aos usuários do transporte rodoviário intermunicipal, verificando as condições de acessibilidade e itens de segurança, bem como apurando denúncias de irregularidades nos transportes dessa região.

Quem é isento de tarifa?

O Procon-AM orientou coordenadores de cooperativas de transportes, motoristas e passageiros sobre a isenção do pagamento de tarifa. Entre os beneficiados estão idosos (com idade superior a 60 anos), pessoas com deficiência física, auditiva, visual e mental, crianças de até 10 anos, pessoas aposentadas por invalidez, policiais civis, militares, agentes penitenciários em serviço e alunos da rede pública oficial devidamente uniformizados e identificados durante o período letivo.

"Também orientamos os profissionais do transporte local a afixar cartaz ou placa com essas informações em local visível, além disso, orientamos que devem ser recusados, no momento do embarque, produtos tóxicos ou entorpecentes e animais domésticos ou silvestres sem o devido acondicionamento e legalidade", explica o titular do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Segurança

Para o diretor-presidente da Arsam, Acram Isper, a ação é de importância para a garantia de condições de segurança aos usuários do transporte rodoviário intermunicipal e preservação de sua integridade.

