FCecon recebe projeto 'Nem todo herói usa capa, alguns leem livros'

Voluntários visitam pacientes da FCecon para realizar projeto de leitura | Foto: Luiz Mansuêto/FCecon

Manaus - A leitura e a palavra cantada de contos da literatura amazonense marcaram o início das atividades do projeto “Nem todo herói usa capa, alguns leem livros”, nesta quinta-feira (1º), na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon). A equipe de voluntários visitou os pacientes internados no 4° e 5° andar da unidade hospitalar, que acompanharam com atenção a leitura dos textos.

O projeto "Biblioterapia" pretende levar leitura e diversão aos pacientes internados na Fundação, de forma a contribuir com o processo de tratamento por meio de leitura e atividades lúdico-pedagógicas. A iniciativa é da Biblioteca do Instituto Federal do Amazonas (Ifam) – Campus Manaus Zona Leste. O grupo Mania de Leitura também participou das atividades.



Quem acompanhou tudo com atenção foi o ajudante de caminhão, Antônio Marcos Marinho, 32 anos, que faz tratamento contra um câncer na região de cabeça e pescoço. Ele disse que a leitura feita pelos voluntários ajuda a esquecer a luta diária contra a doença.



“A leitura ajuda a ocupa a mente, além de proporcionar ensinamentos para a vida. Assim, não me preocupo com a doença. É um momento de descontração”, afirmou, acrescentado que acredita que logo obterá a cura.

O projeto tem por objetivo auxiliar na recuperação, acalmando os pacientes durante o tratamento | Foto: Luiz Mansuêto/FCecon

Texto escolhido

A voluntária e professora da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), Marilane Pacheco, disse que o texto escolhido para iniciar as atividades foi ‘A menina que não sabia sentir’, da escritora Constança Freire de Souza.



“A obra foi escolhida não apenas por trazer um tema importante, mas principalmente por permitir que os leitores se identifiquem em vários momentos da personagem e, assim, relatar suas experiências”, pontuou.



De acordo com Marilane Pacheco, o importante era trazer à tona o que a obra proporcionou de sentimentos para quem a ouviu, independentemente da mensagem principal. Por isso, ao final da leitura, os outros voluntários também conversam com os pacientes para escutar suas percepções.



Pioneirismo – O coordenador do projeto, Diego Leonardo Fonseca, salientou que a ação é a primeira realizada em um hospital que trabalha com câncer.

“Pretendemos aliar educação, cultura e saúde, com o uso terapêutico da leitura. O ato de ler é uma atividade que auxilia na melhoria do bem-estar, colaborando para o ajuste emocional e a estabilidade psicológica”, lembrou.



Projeto

“Nem todo herói usa capa, alguns leem livros” é um projeto de extensão voluntário, multidisciplinar, envolvendo profissionais e alunos de áreas como Enfermagem, Biblioteconomia, Medicina e Pedagogia. Atualmente, a iniciativa já soma 75 voluntários.

*Com informações da assessoria