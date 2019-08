Vídeo: Delegada Débora Mafra fala sobre violência contra mulher no AM

A entrevista exclusiva informações importantes para as mulheres | Foto: Reprodução

Manaus - Na manhã desta quinta-feira (1º), a delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a mulher (DECCM), Débora Mafra, concedeu entrevista exclusiva para programa "Conversa Franca", apresentado pela jornalista e apresentadora Tatiana Sobreira, sobre a violência doméstica contra mulheres em Manaus.

A delegada, que atua há quatro anos à frente da Delegacia da Mulher, trouxe para a entrevista um balanço positivo de casos de mulheres que sofreram violência nos últimos anos. Os dados mostram que mais de 13 mil denúncias dessa natureza foram feitas desde janeiro até o fim do mês de julho.

Segundo a delegada titular, o número é positivo, pois quanto maior o registro de denúncias, menor é o número de feminicídio. Débora Mafra afirma, ainda, que este é um dado comprovado no Brasil e contou que o medo é um dos fatores desse número não ser maior.

“Nossas vítimas de feminicídio em outras cidades do Brasil não é diferente das de Manaus. São aquelas que nunca denunciaram o companheiro, ou se denunciaram retiraram a queixa, tudo isso por causa do medo do agressor. Isso o engrandece, faz com que a vítima esteja ao seu dispor, no momento que ele consegue que a vítima não denuncie, continua no comando e acaba matando a mulher", alertou a delegada.

O Amazonas deu um salto a frente, explica a delegada, porque as mulheres denunciam os casos de violência doméstica, se apoderam da lei e perceberam que está dando certo. “Elas percebem que o homem está sendo preso se não cumprir o regimento de medida protetiva, que desde o ano passado passou a ser crime", ressalta.

Ciclo vicioso de violência contra a mulher

A delegada afirmou que a violência contra a mulher não está resumida em agressão física, pois, segundo ela, há um ciclo vicioso que contribuí nos casos de feminicídio.

“Começa com a violência verbal com xingamentos, perseguições e ameaças. No meio já tem a violência sexual, patrimonial e física, porque já não há mais respeito pela vítima, e acaba finalizando no feminicídio ", explica a autoridade policial.

Há casos de mulheres que abandonam os filhos e fogem de casa por não aguentarem a violência doméstica | Foto: Eliza Fiúza- Agência Brasil

Mafra conta que as mulheres não denunciam os casos de agressões por sofrerem ameaças psicológicas no amor. Ao mesmo tempo há a síndrome do Estocolmo, um nome dado a um estado psicológico em que a pessoa sofre intimidação, passa a ter simpatia e até sentimento de amizade e amor pelo agressor, que na maioria dos casos culpa a vítima pela agressão.

“Um agressor de mulher sempre tem um histórico de agressão à outras mulheres, e possivelmente haverá outras”, pontua a delegada.

13 anos da Lei Maria da Penha

A Lei Maria da Penha (11.340/ 2006) fará 13 anos em agosto de 2019 e já demonstra mudanças consideráveis em proteção à mulher. O nome da lei é uma homenagem à farmacêutica bioquímica Maria de Penha Maia Fernandes, vítima de violência doméstica em 1983, que ficou paraplégica após sofrer diversas agressões do marido.

As mulheres estão denunciando mais os agressores | Foto: Marcely Gomes

No primeiro dia do mês, o Senado Federal em Brasília recebeu iluminação especial na cor lilás para a comemoração de 13 anos de proteção à mulher. Em Manaus há duas delegacias de amparo à mulher, uma está localizada na avenida Mário Ypiranga, no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul, e um anexo da especializada na Zona Leste, localizado na avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus.

Os telefones para denúncia são: 181 e 180, 3236-7012 e o número direto com WhatsApp: (92) 99962-2511.

Assista à entrevista na íntegra:

