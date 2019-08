Prefeitura faz nova fiscalização em agência bancária nesta semana

Manaus- A Prefeitura de Manaus realizou na tarde de quarta-feira, (31), mais uma fiscalização em uma agência bancária localizada na avenida Boulevard Álvaro Maia, zona centro-sul, após receber seis denúncias pelo telefone do Procon-Manaus, estrutura que integra a Secretaria Municipal de Direito do Consumidor e Ouvidoria (Semdec).

No último dia (30), a fiscalização já tinha autuado a mesma agência pelo descumprimento das “Leis da Filas e do Autismo”.

A multa para o descumprimento dessa lei varia de R$ 25 mil a R$ 150 mil.

“Na fiscalização desta quarta-feira, foi constatado uma demora excessiva no atendimento do setor de empréstimos e financiamentos. Os fiscais entraram em contato com a gerência do banco, que aumentou o número de atendentes, disponibilizou mais cadeiras, realizou uma distribuição gratuita de lanches, além de disponibilizar água para os clientes,” disse o secretário municipal de Direito do Consumidor e Ouvidoria (Semdec), Rodrigo Guedes.

Foi instaurado um auto de constatação para que a empresa solucione, imediatamente, o problema relatado pelos clientes e a mesma tem 10 dias para apresentar defesa junto à Semdec.

Caso a situação se repita, o banco pode receber um auto de infração e ser multado.

“Nós iremos quantas vezes forem necessárias verificar as irregularidades onde quer que elas estejam ocorrendo, dentro das nossas possibilidades, para atender todas as denúncias relacionadas aos bancos. Eles precisam fazer as correções e melhorias para atender de forma mais eficiente os consumidores”, afirmou Guedes.

