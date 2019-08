Vídeo: Prefeito anuncia novo diretor-presidente da IMMU

Manaus - “As portas estão abertas para que as empresas de transporte de Manaus que não estão satisfeitas saiam da cidade. O que não dá é para elas fiquem aqui reclamando que não tem dinheiro nos caixas, ao mesmo tempo roubando os empregados e a população”, citou Arthur Virgílio Neto, durante discurso na posse do novo diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o engenheiro Manoel de Castro Paiva, na tarde desta quinta-feira (1º). A solenidade aconteceu na sede da prefeitura de Manaus, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

“Dei uma missão para ele [Manoel Castro] que não poderíamos descartar desse governo. Ele tem um passado de gestor competente e eu sei que ele vai fazer um excelente trabalho”, disse o prefeito.

Arthur Virgílio destacou, que estava "resolvendo os problemas da mobilidade urbana" de Manaus para transformar a cidade em modelo de mobilidade. "Escolhi o Saldanha Bezerra porque vamos transformar Manaus na segunda melhor cidade do Brasil em mobilidade urbana”.

Empresas auditadas

O prefeito disse que vai realizar uma varredura na contas das empresas que prestam serviço de transporte urbano em Manaus, para então discutir o subsídio.

“Uma empresa está pior que a outra é não tem como dar subsídio para as que estão mentindo, nós temos que saber quem é quem nesse sistema e é essa a tarefa do Doutor Manoel Paiva, que quero todos os dados e queremos gerências todas as finanças das empresas de transporte coletivos de Manaus” contou Arthur.

Novas medidas

Durante a ocasião, foi anunciados as novas medidas para o transporte coletivo, de acordo com o decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nº 4.503 que considera a necessidade de adoção de mecanismos de controle na receita e despesa dos serviços de transporte público, para melhorar a governança e assegurar o preço justo nas tarifas, além de buscar evitar que se repitam paralisações de empregados do sistema com o argumento de atraso e não pagamento de verbas trabalhistas.



O novo diretor-presidente assegurou que vai melhorar a estrutura do IMMU. “Para que nós possamos ter uma prática de melhora e vou enfrentar como desafio e combater o bom combate. Lembrando que o nosso maior lado é a população e não as empresas e vamos alcançar todos os objetivos e ganhar essa guerra”.

O instituto mantém-se divido mesmo com a nomeação do novo presidente do IMMU: de trânsito e Transporte, sendo o ex-superintendente da SMTU, Franclides Ribeiro, o vice-presidente do IMTU - gestão de Transporte Urbanos, e o ex-diretor do Manaustrans, Franklin Pinto, nomeado o vice-presidente do IMMU.

Assista a reportagem | Autor: Waldir Adriano/ TV Em Tempo