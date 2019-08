Trecho da avenida Danilo Areosa tem nova alteração no trânsito

Manaus - Desde as 8h desta sexta-feira (16), um trecho da avenida Danilo Matos Areosa, no Distrito Industrial , teve nova alteração no trânsito pela Prefeitura de Manaus para a continuação da obra de revitalização da malha viária do local. O serviço será executado diuturnamente para que seja entregue no prazo de 10 dias.

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), somente carros de passeio poderão trafegar no sentido único rotatória da Suframa / rua Nova. O acesso de ônibus e ambulâncias será feito pela rua Nova. A interdição segue do Centro de Biotecnologia da Amazônia até a sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), na avenida Mário Andreazza.

No local, Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) dá continuidade à implantação de cerca de 1,1 quilômetro de drenagem profunda, para posterior asfaltamento da pista. De acordo com o fiscal da obra, o engenheiro Edson Andrade Júnior, essa fase da obra é fundamental para garantir melhor aplicação e durabilidade do novo asfalto da via.

“Já interditamos parte da via no último dia 9 e estamos continuando essa etapa da obra. Precisamos implantar em toda essa via uma rede de drenagem para que a água da chuva possa escoar e não comprometer o tempo de duração desse novo pavimento”, explicou o engenheiro da Seminf.

O recapeamento e revitalização das ruas do Distrito Industrial 1 vai alcançar 35 vias, distribuídas em três lotes e com custo total de R$ 136 milhões, em parceria com a Suframa. É a primeira vez que as obras de recuperação do Distrito Industrial estão sendo executadas pelo município.

*Com informações da assessoria