Mulher agradece aos vizinhos por livramento das filhas em incêndio

No momento do incêndio, três pessoas estavam no quarto e todas foram salvas pelos vizinhos | Foto: Leonardo Mota - Portal Em Tempo

Manaus – Um incêndio assustou uma família, na tarde desta sexta-feira (16), por volta das 12h30, na avenida Brasil, bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus, em frente ao Centro de Convivência da Família (bairro/Centro). A proprietária do imóvel, a dona de casa Carmem de Castro, de 36 anos, contou que estava no quarto com as duas filhas de 3 e 6 anos, quando teve início o incêndio.



“Foi tudo em questão de segundo. Eu senti o cheio de queimado, só deu tempo de gritar, salvar as minhas filhas e sair do quarto que ficou todo destruído” contou a dona de casa.

O quarto ficou todo destruido pelas chamas | Foto: Leonardo Mota - Portal Em Tempo

A mulher conta que o local onde mora é alugado e teve a ajuda dos vizinhos para serem salvas. “Os vizinhos ajudaram a nos salvar. Se não fosse eles, as minhas filhas estariam mortas nesse momento. Graças a Deus! O Corpo de Bombeiros também chegou rápido”, destacou Carmem.



Uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas estava na ocorrência quando a equipe do Portal Em Tempo chegou no local, mas o oficial responsável pela ação no local não falou sobre a atuação da equipe.

Veja o vídeo: