Família procura cozinheiro desaparecido em Manaus

Eronildo estava usando blusa na cor cinza, calça jeans na cor azul e calçava tênis | Foto: Divulgação

Manaus - O cozinheiro Eronildo Alcântara Seixas, de 39 anos, está desaparecido há quase 72 horas em Manaus. A família está atrás de informações que levem ao paradeiro do familiar.

De acordo com a irmã do desaparecido, Dileuza Seixas, o homem foi visto pela última vez, por volta das 21h, na última terça-feira (13), em uma banca de churrasco, próximo a residência dele, na Rua Embaúba Prata, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. "A dona da banca disse que ele comprou um churrasco e que estava acompanhando de uma pessoa que ela não conhecia. Os dois entraram no carro e saíram", disse a auxiliar de serviços gerais, de 49 anos.

Ainda segundo Dileuza, "o irmão havia recebido uma indenização no valor de R$ 17 mil. Em seguida, foi até a casa onde a filha mora e deixou R$ 100. Ele saiu e avisou que iria procurar um quarto para alugar. A gente já foi no Instituto Médico Legal (IML) procurar por ele, mas não encontramos, estamos agora procurando pelos hospitais. Espero encontrar o meu irmão vivo", disse a mulher.

Na ocasião, Eronildo trajava uma blusa na cor cinza, calça jeans na cor azul e calçava tênis. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops).

A família pede para quem puder colaborar com informações, ligar para os números: (92) 99223-9964, 99231-8904 ou 99200-8994.