Detran certifica 50 novos instrutores de trânsito em Manaus

Manaus- O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) certificou, na noite de quinta-feira, (29), cerca de 50 novos instrutores de trânsito. A capacitação é promovida pela Controladoria Regional de Trânsito (CRT) da instituição.

Com uma carga horária total de 180 horas e três meses de duração, a capacitação tem o objetivo de promover a formação de profissionais para exercerem a profissão de instrutores nos Centros de Formação de Condutores (CFCs) em todo o Amazonas. A certificação ocorreu no auditório da instituição, localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, Parque Dez de Novembro.

Língua portuguesa, legislação de trânsito, direção defensiva, noções de primeiros socorros e medicina do tráfego, psicologia, mecânica básica e meio ambiente foram alguns dos assuntos abordados durante o curso.

No período de capacitação, os instrutores buscam ressaltar que o conhecimento adquirido pelos participantes irá contribuir para a formação de novos condutores. “É um aprendizado que nós vamos levar para a vida inteira e vamos estar sempre em sintonia, reciclando, sempre querendo mais, para passar aos nossos futuros condutores a informação correta para que eles possam dar exemplo no nosso trânsito, e assim diminuir os índices de acidentes”, disse o agora instrutor de trânsito, Alex Sandro Machado.

Novo curso

O processo de formação terá continuidade no mês de outubro com a realização do curso de diretor de CFC. As inscrições iniciam a partir do dia 9 de setembro e seguem até o dia 20. O curso será realizado entre os dias (2) e (23) de outubro.

