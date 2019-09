Carreta tomba em cima de residência no Distrito Industrial

Manaus - Uma carreta tombou e destruiu parte de um imóvel, na manhã desta sexta-feira (30), na rua Palmeira do Miriti, no bairro Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus. Ninguém ficou ferido no acidente.

Ao Portal EM TEMPO , o proprietário da casa, Jonésio Rodrigues, de 50 anos, disse que o acidente aconteceu por volta 9h30. A residência ficou com parte do telhado destruído e com rachaduras na parede. No imóvel moram oito pessoas, sendo duas crianças.

"Foi um tremendo susto. Graças a Deus não ficamos feridos. É mais um milagre de Deus, pois este já é o segundo acidente no local", informou.



Além dos prejuízos materiais, o dono da casa perdeu seis galinhas de raça. As aves, avaliadas em R$ 100 cada uma, foram esmagadas pelo contêiner.

No local, o motorista alegou que a carga se soltou dentro do contêiner durante a curva na via. Um representante da empresa garantiu ressarcir os prejuízos causados ao morador.