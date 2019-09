Vídeo: empresa é suspeita de atuar no Distrito Industrial sem ISO 9001

Em consulta ao INMETRO, a empresa não tem a certificação ISO 9001 | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- A empresa Royal Max do Brasil, que atua no Distrito Industrial de Manaus, localizado na Zona Sul de Manaus, é suspeita de não atender aos requisitos legais para se enquadrar na isenção do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e outros tipos de impostos do Governo.

Em consulta ao Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), a empresa não possui a certificação ISO 9001, um dos requisitos para obter a isenção do ICMS.

Reposta da Seplancti

A Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Informação (Seplancti) é quem concede o benefício de isenção do ICMS. Ao ser questionada quanto ao não preenchimento de todos os requisitos para a concessão do benefício, a empresa Seplancti não quis conceder entrevista, apesar de várias tentativas, mas enviou uma nota.

A secretaria alegou que a empresa denunciada recebe os incentivos de acordo com a lei, a mesma que prevê a necessidade da ISO. A nota diz ainda que a empresa está em processo de inspeção para verificar a conformidade com a legislação. A Seplancti se omitiu em informar se a empresa atende o requisito da ISO 9001.

Sefaz

Técnicos da Secretaria de Fazenda (Sefaz) e o conselho de contabilidade, que acompanham o andamento dessas certificações, estão reunidos em um simpósio para discutir o assunto. Para receber benefícios do ICMS , as empresas precisam estar em dia com a certificação. A ISO 9001 para a qualidade e a 14001 para a área ambiental.

Caso estejam recebendo benefícios sem as certificações exigidas por lei, a situação dela pode ser considerada ilegal | Foto: Reprodução TV Em Tempo

A Sefaz disse, por meio de nota, que não adota qualquer procedimento que possa causar dano ao erário público. E que não divulga qualquer informação sobre os investigados. No documento do Diário Oficial, a Sefaz concedeu incentivos fiscais à empresa, que se beneficiou de janeiro a dezembro do ano de 2018 e continua sendo beneficiada até hoje, pois não há publicação que informe a suspensão do benefício.

Resposta da empresa

Um porta-voz da Royal informou que os impostos estão em dias e que os débitos administrativos registrados na Sefaz estão suspensos pela Justiça. Informou também que a Royal passou por uma inspeção da Sefaz depois que uma denúncia anônima de sonegação de impostos.

