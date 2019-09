Wilson Lima visita entreposto de pescado em Tabatinga

Tabatinga- O governador do Amazonas, Wilson Lima, visitou, nesta quinta-feira, (29), a Unidade de Beneficiamento e Comercialização de Pescado de Tabatinga. No entreposto, que retomou as atividades e foi revitalizado nesta gestão, Wilson Lima certificou 45 piscicultores que concluíram curso de Manejo da Piscicultura; e também fez o anúncio do lançamento da chamada pública para o local. As ações são parte da programação do " Amazonas Presente ", que nesta segunda edição atende à população do Alto Solimões.

“Esse é um entreposto de pescado que estava parado há muito tempo e eu estou colocando, com a equipe do Sistema Sepror, para funcionar, num trabalho de resgate da pesca artesanal, no contexto do Plano Safra, que prevê, entre outras coisas, o Pró-Semente, o Pró-Ração para a piscicultura, Pró-Mecanização, Pró-Calcário; uma série de programas que perfazem, no total, R$ 350 milhões para o setor primário”, pontuou Wilson Lima.

As ações tem como objetivo reforçar o compromisso com os moradores do interior do Amazonas. “O que nós estamos fazendo é encontrar um equilíbrio no Estado do Amazonas. Porque tudo ficou muito concentrado na capital e o homem do interior ficou esquecido. Estamos fazendo esse resgate. Estamos dividindo riquezas, levando as condições mínimas para que o cidadão possa sobreviver, desenvolver sua atividade econômica. Estamos deixando investimentos significativos na região, no total R$ 148 milhões, no setor primário, infraestrutura, segurança pública, educação”, enfatizou o governador.

Beneficiamento de pescadores

O entreposto de pescado de Tabatinga também fornecerá gratuitamente aproximadamente 10 toneladas de gelo, beneficiando mais de 1.000 pescadores da região, contribuindo para a pesca comercial, além de gerar mais de 40 empregos diretos.

Segundo dados da Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa), vinculada à Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), o entreposto de Tabatinga tem capacidade de estocagem de 100 toneladas, túnel de congelamento de 10 toneladas com fábrica de gelo acoplada, com uma produção de 10 toneladas de gelo/dia, e silo de gelo com capacidade de 30 toneladas.

Chamamento Público

O governador Wilson Lima anunciou o chamamento público dos entrepostos de pescado de Tabatinga, no valor de R$ 1.1474.176,00, e de Santo Antônio do Içá (879 quilômetros distante de Manaus), no valor de R$ 878.350,00, adquiridos por meio de convênios com o Governo Federal e Estadual, para atender às necessidades do setor pesqueiro e aquícola, nos municípios do Alto Solimões do Amazonas.

Capacitação

Durante a visita do governador ao entreposto, foi realizada uma aula do curso de Capacitação de Boas Práticas de Processamento do Pescado, para os pescadores e alunos do Instituto Federal do Amazonas (Ifam). “Eles sentiram um pouco de dificuldade, mas depois ficou tudo tranquilo. Graças a Deus se saíram bem, espero que não desistam de se aperfeiçoar mais. A ideia é usar no consumo de casa e para a melhoria de renda deles, porque o peixe beneficiado tem um custo melhor”, disse o instrutor Belry Saraiva.

Entre as práticas repassadas aos alunos, a habilidade de tirar as espinhas dos peixes foi a mais comemorada pela turma. “Isso aqui é muito bom. Não é difícil. O importante é a gente ter paciência e com jeitinho, vai. Eu imaginei que fosse mais difícil, mas é muito mais fácil do que nós pensamos”, disse a aluna Rosimar Duarte.

Reunião

Na noite desta quinta-feira, (29), o governador Wilson Lima ainda reuniu com prefeitos dos municípios da região do Alto Solimões. Participaram do encontro Lázaro de Souza (Tonantins), Nonato Tenazor (Atalaia do Norte), David Nunes Bemerguy (Benjamin Constant), Saul Nunes Bemerguy (Tabatinga), Paulo Mafra (São Paulo de Olivença) e Joaquim Corado (Amaturá).

Eles discutiram demandas da região, como na área da saúde. Os prefeitos agradeceram o repasse na ordem de R$ 1, 1 milhão para investimentos na área da saúde, recursos do Fundo de Fomento, Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI). Wilson Lima destacou que o diálogo com os prefeitos é importante para que as ações do Estado atendam às necessidades dos municípios.

Visita ao hospital

Ainda em Tabatinga, o governador Wilson Lima visitou o Hospital de Guarnição, organização militar subordinada à 12ª Região Militar (12ª RM), que atende a população de Tabatinga e comunidades próximas.

Festisol

Para fechar a agenda do segundo dia do "Amazonas Presente", o governador Wilson Lima participou da abertura da 7ª edição do Festival Internacional de Tribos do Alto Solimões, Festisol 2019, que acontece até o dia 1º de setembro. Realizado no Centro Cultural de Tabatinga, é o maior evento cultural da região e muda a rotina dos moradores da Tríplice Fronteira: Tabatinga, Brasil; Letícia, Colômbia; e Santa Rosa, Peru.

“Essa festa fortalece a cultura dessa região e precisa ser preservada. É um grito que vocês estão dando para que a nossa floresta seja respeitada, mas sobretudo o nosso povo seja resguardado”, afirmou Wilson Lima.

Duas agremiações, Onça Preta e Onça Pintada, disputam o título de campeã do evento. Mais de 25 mil pessoas são esperadas no Festisol 2019, de acordo com dados da organização do evento.

“Sem dúvida é uma festa que movimenta toda essa região do Alto Solimões, ganha a cultura, ganha a economia, ganha o Estado do Amazonas”, acrescentou o governador.

*Com informações da assessoria