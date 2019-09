Prefeitura mantém serviços essenciais nos feriados da Semana da Pátria

O Museu da Cidade de Manaus estará aberto no feriado da Semana da Pátri | Foto: Divulgação

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, decretou ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais na sexta-feira (6). A publicação considera ponto facultativo o dia seguinte ao feriado municipal de 5 de setembro (quinta-feira), quando se comemora a Elevação do Amazonas à Categoria de Província, e antecede o feriado nacional de 7 de setembro (sábado), Dia da Independência do Brasil.

Mesmo com o ponto facultativo, todos os serviços essenciais do município estão garantidos para a população, assim como centenas de servidores de diversas secretarias municipais estarão integrados e mobilizados para a realização da 6ª edição do Festival Passo a Paço 2019, que acontece de 5 a 8 de setembro, no Paço da Liberdade, no Centro Histórico de Manaus.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que, em função dos feriados e ponto facultativo da Semana da Pátria, o funcionamento dos serviços em suas unidades terá alterações.



A maternidade Moura Tapajóz, localizada na avenida Brasil, bairro Compensa 1, zona Oeste, estará aberta 24 horas no período. O Samu 192 Manaus também irá manter o plantão 24 horas, atendendo as chamadas telefônicas de urgência pelo número 192.

Haverá atendimento em todos os dias, das 8h às 12h, na sala de vacinação da UBS Dr. José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, ao lado da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam), por ser referência na vacinação antirrábica humana.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de horário ampliado não terão atendimento no sábado (7).



As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), policlínicas, Centros de Especialidades Odontológicas, laboratórios, farmácias gratuitas e Centros de Atenção Psicossocial (Caps) suspendem as atividades, retornando na segunda-feira (9).

Limpeza



As atividades de capinação, limpeza de igarapés, jardinagem, mutirão de limpeza e conscientização, da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), não vão parar nos feriados de 5 e 7 de setembro e no ponto facultativo do dia 6. Todos os serviços de limpeza mantêm programação, rotas e turnos normalmente. Apenas no domingo (8), como acontece toda semana, o expediente é reduzido.

Além disso, as equipes da Semulsp darão atenção especial ao centro da cidade, que recebe a programação do Passo a Paço 2019. As equipes de coleta seletiva participam dos dias do evento com o trabalho de recolhimento de materiais recicláveis.

Museu de Manaus

O Museu da Cidade de Manaus estará aberto no feriado da Semana da Pátria, para atender, sobretudo, o público do Passo a Paço 2019, durante os quatro dias de evento. Para quem quiser visitá-lo, o espaço funcionará das 16h às 21h, de 5 a 8 de setembro. A entrada é gratuita.

Além da beleza arquitetônica do histórico prédio, o museu reúne exposições tecnológicas, peças arqueológicas e artigos regionais. No local, o público poderá visitar as oito salas dispostas, sendo elas: “Afluentes do Tempo”, “Casas-Cabeças”, Banhos de Origens”, “Mercado”, “Rios Voadores”, “Arqueologia”, “Anéis de Crescimento” e “Sala dos Prefeitos”.

Comércio

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informa os horários de funcionamento do mercado municipal Adolpho Lisboa, galerias Espírito Santo e Remédios e Shopping Phelippe Daou, durante a Semana da Pátria:

Mercado municipal Adolpho Lisboa, na Manaus Moderna e rua dos Barés, Centro, funciona na quinta-feira (5), até as 13h. Na sexta (6), o funcionamento é normal: das 6h às 17h. No sábado (7), feriado da Independência, o atendimento também encerra às 13h e no domingo (8), o funcionamento é até as 12h.

A galeria Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento, esquina com Lobo D’Almada, abre na quinta-feira (5), das 8h às 15h. Já na sexta (6), e no sábado (7), o funcionamento é normal, das 8h às 18h. No domingo, o centro de compras funciona somente até as 12h.

A galeria dos Remédios, rua Miranda Leão, Centro, fica aberta na quinta-feira (5), até as 14h. Na sexta, o atendimento é normal, das 8h às 17h. No sábado, o centro de compras abre somente até as 14h e, no domingo, não funciona.

Já o shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, zona Leste, o funcionamento na quinta-feira (5), e na sexta (6), é das 8h às 19h. No sábado e domingo, permanece fechado.

