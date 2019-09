Entrega de equipamentos agrícolas acontece em Iranduba

mais de R$ 542 mil do Governo do Amazonas com a entrega de veículo e equipamentos agrícolas a três associações locais | Foto: Divulgação/Idam

Manaus - A produção de hortigranjeiros do município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) recebeu incentivo de mais de R$ 542 mil do Governo do Amazonas com a entrega de veículo e equipamentos agrícolas a três associações locais. A ação promovida pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) com apoio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) aconteceu na manhã desta terça-feira (03), na sede do Idam local.



Para a diretora-presidente do Idam, a engenheira agrônoma Eda Oliva, o FPS é importantíssimo para o setor primário porque visa facilitar o trabalho produtivo desses agricultores. “É importante também que o agricultor familiar e produtor rural trabalhem de forma organizada através de associações para que consigam acessar às políticas públicas com mais facilidade e fortalecer o processo produtivo”, enfatizou a presidente, ao destacar que o município de Iranduba está de parabéns pelo potencial na produção de hortigranjeiros e pelo trabalho organizado.

Entre os equipamentos e implementos agrícolas entregues à Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade Nova Esperança (ATRCNE), Associação dos Produtores Agrícolas do Ramal do Pupunhal (Aparp) e Associação de Desenvolvimento Comunitário Sete de Setembro (ADCSS) estão tratores agrícolas, enxada rotativa, grade aradora, roçadeira central, carreta agrícola, distribuidor de fertilizante, perfurador de solo e carro de mão com pneu.

Vale ressaltar, que a Aparp já comercializa a produção para o Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme) há mais de 10 anos.

Participaram da solenidade de entrega o prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, diretor de Planejamento Institucional do Idam, Amando Jorge, gerente do Idam/Iranduba, Jean Magalhães e o responsável pela unidade local de Sanidade Animal e Vegetal da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf), Raylen Soares.

Entre a produção de alimentos cultivados no município de Iranduba se destacam o coentro, pepino, cebolinha, alface, mamão, laranja e melancia.

