Prorrogadas as inscrições com preços promocionais para o Pan-Amazônico

Manaus- As inscrições para o 5° Congresso Pan-Amazônico de Oncologia, realizado pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado (FCecon), prosseguem até a próxima segunda-feira, (9) com os preços promocionais para as oito categorias disponíveis profissionais de níveis Superior e Técnico, estudantes de graduação e pós-graduação, dentre outros. Após a data, os preços serão reajustados.



O Pan-Amazônico é um evento internacional organizado pela Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP/FCecon) e terá como tema “Assistência Integrada em Oncologia: redefinindo a abordagem ao paciente”.

O Congresso acontecerá no período de 17 a 20 de setembro no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques. Paralelamente, serão realizados oito eventos associados com discussões técnico-científicas e de gestão sobre assuntos ligados ao paciente, diagnóstico, prevenção, tratamentos, cuidados paliativos, além de ética e bioética.

Os interessados em efetuar a inscrição podem acessar o endereço eletrônico https://www.panamazonicodeoncologia.com.br/.

O preço diferenciado para profissionais de nível Superior da FCecon é de R$ 275; para profissionais de nível Superior em geral, R$ 310; profissionais de nível Médio da FCecon, R$ 170; profissionais de nível Médio em geral, R$ 200; estudantes de pós-graduação residência, lato sensu e stricto sensu –, R$ 210; estudantes de graduação e nível Médio, R$ 100; e membros da Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer (RFNCC), R$ 500.

