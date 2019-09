Confira o funcionamento dos PACs na Semana da Pátria, em Manaus

Manaus- As unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), administradas pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), não funcionarão nesta quinta-feira, (5), devido ao feriado de Elevação do Amazonas à Categoria de Província, e na sexta-feira, (6), ponto facultativo.

As atividades retornam no dia (9) de setembro, em horário de funcionamento normal em todo o estado, das 8h às 17h.

*Com informações da assessoria