Centro de Atendimento ao Turista é inaugurado na Ponta Negra

Manaus - "Vamos fazer parcerias econômicas que tirem o povo da pobreza e, ao mesmo tempo, ajudem a manter o desenvolvimento do país", disse o prefeito de Manaus, Arthur Neto, durante a inauguração do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) , no bairro Ponta Negra, Zona Oeste da capital, nesta quarta-feira (4). Durante pronunciamento, o prefeito falou sobre o fomento ao turismo na região.

Conforme Neto, a nova estrutura vai atender estratégias de fomento ao turismo na capital. Arthur disse, ainda, que a falta de segurança em Manaus prejudica o turismo na região e afirmou que as obras inacabadas da BR-319 promovem o isolamento da cidade de Manaus. "Se abrirmos a BR-319 para que o turista possa chegar e todos possam trafegar vamos aumentar a quantidade de turistas na capital”, frisou Arthur.

O diretor-presidente da Manaus Cult, Bernardo Monteiro, afirmou que até o fim de 2019 outro CAT vai ser inaugurado no Centro de Manaus e ressaltou a importância dos CATs no atendimento aos turistas que visitam a capital. “Aqui será possível que manauaras também obtenham informações necessárias sobre pontos turísticos específicos da capital. No pavilhão universal, que tem uma arquitetura única, teremos serviços de informações turísticas.”, frisou.

Sobre o CAT

Localizado na orla da Ponta Negra, o CAT foi elaborado e executado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). A proposta arquitetônica trabalha com o conceito de transparência e integração com a paisagem do entorno e pretende facilitar o acesso à informações e atrações da capital e do Estado.

Os Centros de Atendimento aos Turistas são muito comuns em grandes cidades metrópoles mundo afora e fazem parte de um sistema e da cadeia produtiva do turismo que visa proporcionar conforto e segurança na informação precisa e de fonte oficial.

O volume central é todo em vidro, onde acontecerá o atendimento ao Turista e ao visitante. Como uma boutique ao ar livre, a construção tem cobertura reta e com largos beirais no volume todo em vidro incolor, que permite uma visão da vista integrada e sem intervenção.

Banners fixados no teto e no piso vão exibir as principais atrações turísticas e naturais da capital e do Estado. Uma calçada em pedra portuguesa, em curva, dará acesso ao CAT, além de uma rampa. Barras de aço compõem a fachada, dando alusão à trama de troncos e apoios de palafitas.

O CAT vai proporcionar um conforto extra a turistas e visitantes de passagem pela capital e pelo ponto turístico que associa praia e belezas naturais de Manaus, a Ponta Negra. Estagiários das faculdades de turismo da capital vão trabalhar no local, sob a supervisão da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscilt). O centro é multifuncional, proporcionando informações desde gastronômicas até hospedagem, passando por passeios com tradução bilíngue em inglês e espanhol.



Assista ao pronunciamento do prefeito de Manaus: