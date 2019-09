Detentos do Compaj recebem ação de cidadania em Manaus

Manaus - Os internos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no km 08 da BR–174 (Manaus – Boa Vista), receberam a ação de emissão do Registro Geral (RG) na tarde desta terça-feira (03/09). Os procedimentos de atendimento foram coordenados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria (Seap), por meio do Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc), e com a parceria do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Nesta edição, 49 internos foram beneficiados com o atendimento cadastral. A emissão do documento de identificação vem sendo realizada em todas as unidades prisionais com o objetivo de otimizar os procedimentos padrões feitos internamente, como a visitação de familiares, o deslocamento dos internos para audiências e a participação em projetos de reinserção social.

A chefe do Deresc, Keyla Prado, ressalta que as ações são de grande importância, pois contribuem para o resgate da cidadania das pessoas privadas de liberdade. “Nosso objetivo é reconhecer por meio da documentação básica, a importância e a participação dessas pessoas na sociedade, valorizando e estabelecendo suas relações sociais”, comentou Keyla.

Balanço

De janeiro a agosto de 2019, a Seap já viabilizou a emissão de 188 RGs. Até o fim do ano, estão previstas novas ações para ampliar o número de atendimentos. Além disso, a Seap diariamente realiza atendimentos de emissão da 1ª e 2ª vias da Certidão de Nascimento, reconhecimento de paternidade, regularização e emissão do CPF.

Nova parceria - Segundo a chefe do Deresc, a Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab) firmou parceria com a Seap com o intuito de expedir a Carteira de Trabalho dos internos do sistema prisional. Esta ação irá iniciar no dia 10 de setembro.