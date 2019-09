Defensoria Pública atenderá em sistema de plantão no feriadão

Manaus- A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) informa que a partir desta quinta-feira (5) até domingo (8), o atendimento nas unidades da instituição estará suspenso por conta do feriado estadual de Elevação do Amazonas à Categoria de Província, celebrado no dia (5) de setembro, e do ponto facultativo decretado para o dia (6), sexta-feira.

No sábado e no domingo, o atendimento ocorre em sistema de plantão por conta do fim de semana e do feriado nacional do Dia da Independência do Brasil, dia (7).

Será mantido o atendimento em sistema de plantão para as áreas de família, cível, criminal, idoso, infância e juventude, das 8h às 17h, na unidade localizada na Rua Francisco José Furtado, 210, Bairro São Francisco. O telefone para informações é (92) 3663-8095.

*Com informações da assessoria