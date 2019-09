R$ 100 milhões em obras complementares serão investidas em Manaus

No total são 3 quilômetros, estão recebendo a nova camada de asfalto na zona Centro-Sul | Foto: Divulgação / Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus está concluindo a licitação para a segunda etapa do Programa de Requalificação Viária de Manaus, o Requalifica, e já está iniciando a licitação da terceira etapa. Além disso, vai investir R$ 100 milhões em obras complementares nos bairros, com tapa-buracos nas vias que não foram atendidas pelo recapeamento. A informação foi divulgada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto nesta quarta-feira (4), durante vistorias as obras do programa no Parque das Nações, zona Centro-Sul.

Segundo ele, a ideia é recuperar toda a malha viária principal da cidade, com asfalto de qualidade e drenagem superficial e profunda. “Ainda é o requalifica 1. Está sendo finalizada a licitação do requalifica 2 e entrará em processo para licitar o requalifica 3. No ano que vem, a gente quer fazer o 4, o 5 e se tudo der certo o 6, para mudar o panorama da cidade. E para completar esse trabalho temos, só para este ano, R$100 milhões para as obras de tapa-buracos. Nunca se empregou tanto recurso em obras de tapa-buracos”, afirmou Virgílio.

No Parque das Nações, as obras de recapeamento fazem a interligação do bairro de Flores, Parque 10, e avenida Torquato Tapajós. Seis ruas – Venezuela, Inglaterra, Espanha, Guatemala, Tailândia e Cuba - no total de 3 quilômetros, estão recebendo a nova camada de asfalto.

“É uma grande obra. E daqui nós vamos chegar ao conjunto Beija-Flor, que já foi recapeado. O que significa que esse trecho se tornou uma grande rota de fuga para o trânsito dessa área. Nós estamos fazendo o asfalto com qualidade e estou muito satisfeito”, finalizou Arthur.

*Com informações da assessoria