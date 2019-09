Vídeo: prefeitos estão alinhados com o Acordo de Paris pela Amazônia

Manaus - Na contramão do governo federal que contesta o Acordo de Paris, a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) afirmou, nesta quinta-feira (5), que os prefeitos brasileiros estão alinhados com a agenda formulada pelo acordo, para a redução de impactos climáticos.

A afirmação foi dada pelo secretário executivo da FNP, Gilberto Perre, durante o 1º Fórum de Cidades Amazônicas, realizada em Manaus, no Complexo Armazém XV, no Porto de Manaus, Pavilhão Princesa Isabel.

Na mesma linha do secretário executivo da FNP, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, afirmou que os índices de desmatamento ilegal cresceram no Brasil devido à falta de consciência do governo federal, em relação às ações de conscientização de preservação da floresta amazônica. Disse ainda que Manaus é um exemplo de que é possível se ter uma metrópole no coração da selva, com a floresta preservada.

Na ocasião, o prefeito disse que a região amazônica é a mais importante do país e falou sobre a importância do fórum para discussão do desenvolvimento sustentável e formulação de políticas públicas de combate às queimadas e incêndios florestais. “Mais do que as queimadas o desmatamento ilegal deve ser combatido. A floresta tem que ser explorada de forma sustentável para ser a nossa 'galinha dos ovos de ouro”, frisou o prefeito.

Arthur salientou que, na capital do Amazonas, o problema mais grave é a questão do tráfico de drogas, o que ocasiona as invasões em áreas verdes. Mas no país, o desmatamento cresceu por falta de políticas nacionais. “É necessário que as ações do exército brasileiro continuem e o governo federal deve proteger a Amazônia”, afirmou o prefeito, acrescentando que após o Fórum, vai percorrer outros países do mundo para debater a questão da preservação da região norte.

Gilberto Perre, salientou que os prefeitos brasileiros vão se comprometer com ações de preservação ao integrarem o “Manifesto Das Cidades Amazônicas”. “Esse manifesto é reafirmar o compromisso do Brasil e dos prefeitos brasileiros com essas metas do acordo de Paris, para ações concretas que impactam a vida das pessoas. Se o mundo não cumprir as metas do acordo de Paris, todas as cidades serão comprometidas. A preservação da Amazônia é fundamental”, disse o secretário.

Ao ser questionado se o governo federal está sabendo lidar com os índices divulgados que mostras o crescimento dos focos de incêndio, o Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Marcos Penido, afirmou que não é o momento para fazer críticas a figuras políticas. Contudo, disse que o mundo, atualmente, entende a necessidade da sustentabilidade da região.

“É muito importante que todos estejamos juntos, defendendo interesses em comum podendo trazer o conhecimento de cada setor. Por isso estamos aqui, trazendo o que São Paulo pode contribuir e poder levar daqui os conhecimentos de quem vive na região”, frisou o secretário.

A atriz Thainá Duarte, protagonista da minissérie Aruanas, salientou que a participação da classe artística, como comunicadores, é importante para a conscientização para a preservação da Amazônia. “Além de fazer arte, usar a nossa imagem com mensagens positivas sobre a Região Norte, tem sido muito importante para mim”, disse a artista.

Para o secretário executivo do Governos Locais pela Sustentabilidade (Iclei, na sigla em inglês) da América do Sul, Rodrigo Perpétuo, afirmou que as cidades precisam participar dos movimentos de cooperação internacionais. Ele disse ainda que os governos estaduais e federal devem dialogar para que os recursos cheguem aos municípios da região.

“A realização do fórum dá voz às cidades da Amazônia ao mundo. O Iclei como a maior rede de cidades do mundo, traz conhecimentos e outras alianças para dar os instrumentos necessários aos prefeitos da região fazerem o trabalho deles”, concluiu.

