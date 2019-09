Bombeiros do Rio embarcam para combate a incêndio na Amazônia Legal

30 militares do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro embarcou hoje (5) para a Amazônia | Foto: Divulgação

Uma equipe de 30 militares do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro embarcou na quinta-feira (5) para a Amazônia levando equipamentos operacionais para apoio à operação de combate aos incêndios florestais na Amazônia Legal.

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou da Base Aérea do Galeão até o município de Novo Progresso, na Serra do Cachimbo, sudoeste do Pará, onde os bombeiros fluminenses atuarão por pelo menos 15 dias.

Em nota, a corporação informou que além de profissionais especializados no combate a fogo em vegetação, o grupo também conta com militares da área de busca e salvamento, habilitados para realizar resgates de pessoas ou animais em locais de difícil acesso.

Os bombeiros do Rio vão integrar a força-tarefa coordenada pelo Ministério da Defesa, que também é composta por bombeiros do Paraná (PR) e de Minas Gerais (MG).