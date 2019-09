Vídeo: Polícia Militar realiza exposição em shopping de Manaus

Manaus - A Polícia Militar do Amazonas realiza até o sábado (7), sua tradicional Exposição da Semana da Pátria e do Amazonas. Neste ano, a mostra terá lugar no Shopping Grande Circular, localizado na avenida Autaz Mirim, 1.495, Bairro São José, Zona Leste da capital.

A exibição, que tem abertura oficial às 17h, conta com exposições de serviços, programas, equipamentos, veículos, armamentos, dentre outros, desenvolvidos e utilizados pela Polícia Militar do Amazonas em sua atuação na capital e interior.

Com todos os produtos e serviços em exibição para o público em geral, a mostra ficará aberta à visitação no horário das 9h às 21h, na sexta-feira (06), e das 14h às 21h, no sábado (7).

Durante a exposição, o público poderá ver de perto alguns dos instrumentos utilizados pela corporação, como equipamentos e apetrechos usados por unidades especiais como o Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte).

Os visitantes poderão ainda conhecer as ações de cunho social desenvolvidas pela Polícia Militar do Amazonas, a exemplo dos programas Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), Atroari, Equoterapia e Formando Cidadão.

Completam a programação da mostra no Shopping Grande Circular atrações musicais e apresentações de animais do Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães).

Na Exposição da Semana da Pátria e do Amazonas, enfim, o público terão a oportunidade de conhecer um pouco mais da Polícia Militar do Amazonas, corporação centenária composta por homens e mulheres que diariamente servem e protegem a sociedade amazonense.

* Com informações da assessoria

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Juliano Couto/ TV Em Tempo