Vídeo: desfile cívico no Sambódromo reuniu quase 5 mil militares

Participaram do desfile 4.847 militares | Foto: Izaías Godinho

Manaus - Em comemoração ao dia da Independência, neste sábado (7), 4.847 militares das Forças Armadas Brasileiras (FAB) desfilaram no Sambódromo, localizado na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

O governador do Amazonas Wilson Lima esteve presente e para jornalistas disse que o 7 de setembro é uma data importante para reverenciar os símbolos cívicos.

"No momento em que há uma tensão muito grande para o Brasil, sobretudo para a Amazônia, a data é importante reforçar o sentimento de pertencimento" frisou o governador.

Durante o evento, o secretário de Segurança Pública, coronel Lousimar Bonates parabenizou o trabalho das forças a armadas e reforçou que as forças policiais estão prontas para assegurar a proteção da população e a soberania nacional.

No desfile, parte do efetivo de policiais militares estiveram no local para desfilar e mostrar os equipamentos que são utilizados durante as ações de combate ao crime. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) também desfilou no local, além dos profissionais do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU).

O governador do Amazonas Wilson Lima e outras autoridades estiveram presentes no desfile | Foto: Izaías Godinho

O evento iniciou às 8h e, além dos titulares dos órgãos de segurança pública, contou com a presença de outras autoridades do Amazonas, como o defensor público-geral do Estado, Antônio Albuquerque que, na ocasião frisou a importância de resguardar os direitos do cidadão.

"Nesta data de independência, também é importante ressaltar que a defensoria deve ser independente no que se refere à defesa dos direitos do cidadão em situação de vulnerabilidade", frisou o defensor.

