Aprovados no Processo Seletivo de Vacinadores são convocados em Manaus

Os convocados irão trabalhar na Campanha de Vacinação Antirrábica Animal que a Prefeitura de Manaus realizará ainda este mês. | Foto: Divulgação Semsa

Manaus - Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 007/2019, realizado pela Prefeitura de Manaus, para a contratação temporária de 250 vacinadores/registradores deverão se apresentar até o dia (18), na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), na avenida Mário Ypiranga Monteiro, nº 1695, Adrianópolis (com entrada pela avenida Maceió), Zona Centro-Sul da capital, no horário de 8h às 12h, para os procedimentos admissionais.

Os convocados irão trabalhar na Campanha de Vacinação Antirrábica Animal que a Prefeitura de Manaus realizará ainda este mês.

O aviso do 2º edital de convocação foi publicado no Diário Oficinal do Município (D.O.M) do dia 3/9 e pode ser consultado no link.

O contrato dos selecionados terá duração de 60 dias, prazo de realização da campanha coordenada pela Semsa. Os selecionados terão auxílio transporte, auxílio alimentação e salário família. A jornada de trabalho será de 44 horas semanais, de segunda a sexta das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 e, aos sábados, das 7h30 às 11h30.

Para a função temporária, os selecionados terão remuneração de R$ 998,00, com parcela indenizatória de insalubridade com risco moderado de 5%, decorrente do manuseio de agente agressivo biológico. Entre as atribuições do profissional estão o transporte das vacinas, aplicação das doses de vacina em cães e gatos e preenchimento do Certificado da Vacina.