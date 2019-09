Vídeo: 7ª edição do Campori reúne 9 mil jovens e adolescentes no AM

Manaus - Cerca de 9 mil jovens e adolescentes com idades de 10 a 16 anos aproveitaram o feriado prolongado para participar da 7ª edição do Campori. O evento é uma grande reunião promovida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia com participantes dos estados do Amazonas e Roraima. O evento aconteceu no Instituto Adventista Agroindustrial (IAAI), no município do Rio Preto da Eva (a 74 km de Manaus), na região metropolitana.

Sobre o evento

O encontro reuniu jovens e adolescentes que receberam palestras de motivação e participam de competições com gincanas e esportes radicais. Todas as atividades realizadas durante o evento são voltadas para o crescimento físico, mental e espiritual. Os participantes precisaram superar os limites, pois cada atividade vale pontos a serem somados no fim da competição.

Os participantes participam de competições com esportes radicais | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Na programação, houveram shows musicais, como também palestras de incentivo. As atividades do Campori foram encerradas no domingo (8).

A última edição do evento aconteceu no ano de 2015, no mesmo lugar e contou com mais de 13 mil participantes. Este evento reuniu jovens e adolescentes da União Noroeste Brasileira , com o apoio de 330 clubes e com a construção de mais de 3 mil barracas de acampamento.

