Sejel promove Mutirão de Saúde no próximo sábado (14) na Vila Olímpica

Manaus - A Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), em parceria com a Amigos da Saúde em Ação Solidária (Asas), vai oferecer a servidores da secretaria, atletas e população que reside nas proximidades da Vila Olímpica de Manaus , no próximo sábado (14), das 8h ao meio-dia, um Mutirão da Saúde, com a presença de médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, entre outros profissionais.

Coordenado pelo Centro de Treinamento de Alto Rendimento do Amazonas (Ctara), a atividade pretende atender aproximadamente 150 pessoas, que contarão com orientações profissionais nas áreas de odontologia, clínica geral, quiropraxia, teste rápido de HIV e glicemia, além de assistência jurídica.

Para uma das coordenadoras do evento, Maria de Jesus Azevedo, a iniciativa surgiu como forma de oferecer serviços importantes para a população, além de apresentar o esporte como alternativa para uma vida saudável. “Nosso principal objetivo é dar o apoio necessário para a comunidade e propor um novo estilo de vida por meio do esporte, estimulando hábitos mais saudáveis”, enfatizou.

Segundo a coordenação do projeto, mutirões como esse pretendem estimular a comunidade a se proteger de doenças, procurando de forma rotineira serviços médicos, além da prática de atividades físicas.

O secretário de Esportes, Caio André de Oliveira, falou sobre a iniciativa. “O evento irá beneficiar a comunidade e é uma forma de incentivar as famílias a terem um maior cuidado com a saúde. Os participantes com certeza irão aprender bastante e terão um melhor direcionamento sobre esses cuidados”, comentou.

Atendimentos

Serão distribuídas 30 fichas para cada especialidade, e os interessados deverão se encaminhar ao auditório da Vila Olímpica, onde passarão por uma triagem. As pessoas devem estar munidas de um documento oficial de identificação com foto (RG, Carteira de Trabalho, Certificado de Reservista, Passaporte).

*Com informações da assessoria