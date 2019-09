Profissionais do turismo de Parintins participam de curso de inglês

Parintins- Noventa profissionais ligados às atividades turísticas de Parintins iniciaram nesta segunda-feira (9), o curso de Inglês Instrumental, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) e do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

As aulas voltadas para o receptivo dos turistas estrangeiros se estendem até o dia (7) de novembro deste ano. A partir do dia 1º de novembro, o município começará a receber os navios cruzeiros da temporada 2019-2020.

Durante a aula-inaugural, ocorrida no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Gláucio Gonçalves, a presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros, destacou que o curso é mais um passo para consolidar Parintins como referência turística no país. Ela ressaltou que os tricicleiros parintinenses perceberam a importância da qualificação para um melhor atendimento aos visitantes que desembarcam na ilha.

“No momento em que ele (tricileiro) é qualificado, ele vai conseguir atrair mais turistas para cá. Na hora em que o empreendedor, o trade turístico, os governos municipal, estadual e federal, unirem-se para transformar essa cidade em ponto de referência no Brasil, isso aqui vai mudar. E Parintins vai viver exclusivamente do turismo. É uma indústria limpa, que emprega muito, e que envolve mais de 50 segmentos da economia”, comentou a presidente.

Entusiasmado com o curso de inglês, o presidente da Associação dos Tricicleiros Turísticos de Parintins (ATTP), Rafael Gonçalves, declarou que a iniciativa contribui para que os profissionais estejam preparados para lidar com o visitante estrangeiro. “A gente sabe que, hoje, os turistas são pessoas de primeiro mundo, pessoas que precisam de um tratamento mais especializado. Então, precisamos estar capacitados para oferecer um atendimento melhor. Costuma-se dizer que quando um turista é mal atendido, ele repassa essa informação para 15 pessoas. E a gente quer mudar essa realidade. A gente sabe que é essencial esse curso de inglês para todos os profissionais que trabalham no receptivo de turistas, sejam os tricicleiros, artesãos, portuários, recepcionistas de hotel. Só tenho a agradecer ao Governo do Amazonas por nos contemplar com esse curso”, disse o tricicleiro.

As aulas gratuitas ocorrerão no Centro de Educação em Tempo Integral Gláucio Gonçalves, em Parintins, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h.

Mais curso

Desde o início da atual gestão, a Amazonastur vem realizando ações em Parintins para capacitar o trade e os profissionais envolvidos no turismo. A empresa promoveu o workshop Bem Receber, em duas etapas, para 300 pessoas. O treinamento foi direcionado aos tricicleiros, artesãos, ambulantes, comerciários, recepcionistas de hotel, mototaxistas, bem como todos os prestadores de serviços.

*Com informações da assessoria